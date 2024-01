Wetter in Mettmann Friedhöfe bleiben wegen Sturmwarnung gesperrt

Die Bestattungstermine finden selbstverständlich statt, heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus. Allerdings würden die Trauergesellschaften höflich darum gebeten, nach der jeweiligen Beisetzung möglichst zügig das Friedhofsgelände zu verlassen. Für die Beantwortung von Fragen steht die Friedhofsverwaltung unter der Telefonnummer 02104 980290 zur Verfügung. Zudem wird den Bürgerinnen und Bürger dringend nahegelegt, auch am Mittwoch auf Spaziergänge in städtischen Parkanlagen und bewaldeten Gebieten zu verzichten.