Umweltschutz und Nachhaltigkeit : Erste kreisweite Klima-Demo in Mettmann

Mettmann Zum Zug durch Mettmann riefen die Fridays for Future-Ortsgruppen auf. Etwa 450 Klimaschützer folgten dem Aufruf.

Ihr Ziel ist es, die Umwelt nachhaltig zu schützen und sich für Klimaziele einzusetzen: Damit diese Ideen noch besser umgesetzt werden können, als es im vergangenen Jahr passierte, fand jetzt die erste kreisübergreifende Fridays for Future-Demo in Mettmann statt. Von Polizeibeamten eskortiert, marschierten etwa 450 FFFler vom Treffpunkt an der S-Bahn-Station in der Stadtmitte zur Kreisverwaltung und zu einer abschließenden Kundgebung zum Jubiläumsplatz.