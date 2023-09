Bildung in Mettmann Stadtbücherei mit Angebot von Robotics bis Brettspielen

Info

Programm Schreibwerkstatt für Kinder mit Autorin Petra Postert oder Tipps zum Gärtnern: Das flankierende Angebot der Stadtbücherei ist weit gefächert.

Idee Der Freundeskreis versteht die Bibliothek als einen Ort des Lernens für jeden Einzelnen in der Gemeinde und einen Ort, an dem die örtliche Gemeinschaft zusammenkommt, „ein Ort ohne kommerziellen Zwang, an dem neue Technologien, Bücher, Spiele oder Denkweisen ausprobiert werden können – und der in Zukunft zu noch mehr Lernen führen kann.“