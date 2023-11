Radfahren in Mettgmnann Freude über das 300. ADFC-Mitglied plus eine Mahnung

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) in Mettmann freut sich über Mitgliederzuwachs. Dies belege den großen Zuspruch für die Arbeit als Fahrrad-Lobby. Nun konnte die Marke von 300 Mitglieder überschritten werden. Der ADFC-Vorsitzende Jens Reiter sagt: „Wir freuen uns sehr, Frau Ulrike Firnhaber bei uns begrüßen zu können und bedanken uns für Ihren Beitritt. Der ADFC in Mettmann wurde erst im November 2018 gegründet. Fünf Jahre später überschreiten wir jetzt die Mitgliederzahl von 300. Das hatten wir damals so nicht erwartet.“