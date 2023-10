Engagement in Mettmann Freiwilligenzentrale sucht vielfältige Talente

So wird gerade etwa in einem Seniorenheim Hilfe gesucht. Es gibt dort eine kleine Gruppe von sprachbegeisterten Senioren, die gerne ihre Englischkenntnisse erweitern und anwenden möchten. Dabei geht es ihnen zum Beispiel darum, englische Wörter, die auch bei uns im Alltag genutzt werden, kennenzulernen oder kleine einfache Dialoge zu führen. Da es sich um ein neu entstehendes Angebot handelt, können sowohl Inhalt als auch zeitlicher Umfang noch gemeinsam entschieden werden, so die Caritas Freiwilligenzentrale.