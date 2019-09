Ehrenamt in Mettmann : Freiwilligenzentrale sucht Leihoma

Mettmann Aktuell brauchen vor allem junge Menschen Unterstützung von Freiwilligen.

(arue) Die Caritas-Freiwilligenzentrale sucht für drei junge Menschen Unterstützung für die Schule beziehungsweise Ausbildung. Ein Mädchen besucht die zehnte Klasse und würde sich über eine Nachhilfe in Mathe freuen, da sie einen Beruf im kaufmännischen Bereich anstrebt. Aktuelle Themen sind Prozentrechnung und Diagramme. Die Nachhilfe könnte am besten mittwochs oder freitags am Nachmittag laufen.

Eine weitere junge Frau befindet sich bereits in der Ausbildung zur zahnmedizinischen Fachangestellten und benötigt noch Unterstützung im Fachunterricht, damit sie nächstes Jahr gut vorbereitet in ihre Prüfung starten kann. Die Nachhilfe sollte mittwochs oder freitags am Nachmittag sein. Ein junger Flüchtling, der gerade eine Ausbildung zum Industriekaufmann begonnen hat, wünscht sich Unterstützung in der deutschen Sprache. Für ihn könnte die Nachhilfe an einem beliebigen Wochentag ab 13.30 Uhr laufen.