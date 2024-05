Engagement in Mettmann Caritas-Freiwilligenzentrale sucht Ehrenamtler

Etwa 30 Millionen Menschen in Deutschland engagieren sich ehrenamtlich für das Gemeinwohl. Ob im Sozialen, in Kultur, Sport oder Lokalpolitik – ohne das Ehrenamt würde nicht viel funktionieren. „Ehrenamt ist gelebte Demokratie: Die Engagierten übernehmen Verantwortung und bringen voran, was ihnen am Herzen liegt“, schreibt das Bundesinnenministerium.