Gelebter Austausch in Mettmann Mit Stipendium des Bundestags ein Jahr in die USA

Gelebte „transatlantische Beziehungen“ im Südkreis: Der heimische Bundestagsabgeordnete Klaus Wiener traf sich in Mettmann zu einem ausführlichen Gespräch mit den Austausch-Schülerinnen Sydney Schubert und Violet Hansen-Head, für deren Aufenthalt in Deutschland er die Patenschaft übernommen hat. Die beiden US-Amerikanerinnen, die im Rahmen des Parlamentarischen Patenschafts-Programms (PPP) aktuell ein Jahr lang im Kreis Mettmann leben, berichteten bei ihrem Besuch in Wieners Wahlkreisbüro über ihre Eindrücke und Erfahrungen, aber auch über ihre Heimat.