Filmaktion in Mettmann Frauenkino zeigt Doku über Politikerinnen

Am 8. März ist der Internationale Frauentag. Die Gleichstellungsbeauftragten der Städte Mettmann und Wülfrath, Karen Brinker und Franca Calvano, kündigen anlässlich dieses besonderen Tages den Film „Frauen in Landschaften“ an, der bereits am Mittwoch, 6. März, um 20 Uhr, im Mettmanner Weltspiegel Kino, Düsseldorfer Straße 2, zu sehen sein wird. Es handelt sich dabei um die Dokumentation von der in Dresden geborenen Regisseurin Sabine Michel. Der Film bietet einen tiefen Einblick in die Biografien ostdeutscher Frauen durch das Porträt von vier Politikerinnen: Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), die Bundestagsabgeordnete Anke Domscheit-Berg (Die Linke), Bundestagsvizepräsidentin Yvonne Magwas (CDU) und Frauke Petry (ehemals AfD, Die blaue Partei).