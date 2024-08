Winbdkraft mobilisiert mehr Bürger in Metzkausen als gedacht Ein Bürgerstammtisch reicht nicht aus

Der Ratskeller in Metzkausen – völlig überfüllt. Sauerstoff war Mangelware. Etwa die Hälfte der Zuhörenden waren lediglich Ohrenzeugen im Nachbarraum und hatten keine Sicht auf die Leinwand mit den Präsentationen. Erstmals muss der Bürgerverein für seinen Bürgerstammtisch einen Zusatztermin anbieten: Am heutigen Donnerstag, 8. August, um 20 Uhr, werden vier von fünf Vorträgen noch einmal gehalten. Das Aufregerthema Windenergie treibt die Bürger um. Konkret: die 18. Änderung des Regionalplans. Wenn diese so kommt, wie von der Bezirksregierung Düsseldorf angestoßen, können in sogenannten Vorranggebieten Windräder beschleunigt aufgestellt werden.