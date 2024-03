Verwaltung in Mettmann Das Grundstück schrumpft – der Preis steigt

Mettmann · Langweilig wird es in Mettmann nicht. So viel ist sicher. Im Windschatten der Debatte um eine Zusatzklasse für das Heinrich-Heine-Gymnasium diskutierte der Rat am Dienstag über den Landkauf Auf dem Pfennig.

05.03.2024 , 16:15 Uhr

Zurück auf den Anfang: rechts der Hasseler Straße will die Stadt 2,5 Hektar Land erwerrben. Von den einst diskutierten 13 Hektar sind Verkäufer und Käufer abgerückt. Jedenfalls offiziell. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Dirk Neubauer