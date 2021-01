Mitmachaktion in Mettmann : Selfies mit Vierbeiner für Engels-Collage an Kirche

Selfies mit Vierbeiner für Engels-Collage an Kirche

Mitmachaktion in Mettmann

Mettmann „Echte Fründe“ gesucht! Die Evangelische Kirchengemeinde Mettmann wünscht sich Selfies für Engel-Collagen. Gewünscht sind Selfies mit der Liebsten oder dem Liebsten ebenso wie von Hundebesitzern zusammen mit ihren vierbeinigen Lieblingen.

(RP) „Es gibt Tage, da wünscht ich, ich wär ein Hund“ singt Reinhard Mey 1975. Unter diesem Motto startet die Kirchengemeinde Mettmann eine besondere Aktion und bietet Bürgern an, sich an einem Online-Gottesdienst für Karneval zu beteiligen. Alle Mettmanner Hundebesitzer sind aufgefordert, ein Selfie von sich und ihrem Hund aufzunehmen und an die Adresse: ich.wuenscht.ich.waer.mein.hund@ekir.de zu senden.