Kreistag berät am Montag : Mettmann fordert durchgehenden Radweg für L239

Mettmann Die Stadt Mettmann und der Fahrradclub bekräftigen im Vorfeld der Kreistagssitzung jetzt noch einmal ihre Forderungen nach einem durchgehenden Radweg.

(arue) Ende 2018 veröffentlichte der Landesbetrieb Straßen die weiteren Ausbaupläne für die L239 zwischen Mettmann und Ratingen. Am kommenden Montag berät darüber der Kreistag. Demnach soll die Fahrbahn der Trasse auf 6,50 Meter Breite ausgebaut werden. Allerdings sehen die Planungen auf Ratinger Stadtgebiet neben der Fahrbahn lediglich einen einseitigen Notgehweg von 1,50 Metern Breite in Schotterbauweise vor. Ein durchgehend ausgebauter Radweg zwischen beiden Städten ist nicht geplant. Bürgermeister Thomas Dinkelmann betont erneut, dass er für einen nachhaltigen Ausbau mit einem geeigneten und durchgehenden Radweg plädiere, wie er an der L239 bereits auf Mettmanner Stadtgebiet besteht. Seine Forderung deckt sich mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC), Kreisverband Mettmann, der in einer Pressemitteilung von Donnerstag, 20. Juni, im Vorfeld der Kreistagssitzung seine Forderung nach einem durchgehenden Radweg bekräftigt: „Infrastrukturmaßnahmen, bei denen die Belange des Radverkehrs völlig ignoriert werden, sind längst nicht mehr zeitgemäß“, sagt ihr Sprecher Peter Martin.