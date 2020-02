Automobilzulieferer aus Mettmann : Fondium sucht Wege für die Zukunft

Mettmann Belegschaft der Eisengießerei gründete betriebliche Tarifkommission. Konzernspitze will Personalkosten senken.

Jenseits ihrer regulären Schichten und Arbeitszeiten trafen sich Sonntagnachmittag etwa 600 Mitarbeiter der Eisengießerei Fondium. Der Nachfolger des Unternehmens Georg Fischer steckt in der Krise, weshalb der Arbeitgeber die Personalkosten senken will.

Am Standort werden 1000 Mitarbeiter beschäftigt. 600 von ihnen nahmen am etwa zweistündigen Gespräch mit Vertretern der IG Metall teil. Wichtigstes Ergebnis: Es wurde eine betriebliche Tarifkommission gegründet. Neun Personen stark und rein männlich – dabei liegt die Quote weiblicher Mitarbeiter am Standort bei etwa sieben Prozent – ist dieses Gremium. Es wurde einstimmig gewählt. Als Verhandlungsführer und Sprecher wurde Hakan Civelek bestimmt. „Ganz oben auf unserer to-do-Liste steht, möglichst bald in Verhandlungen mit dem Arbeitgeber zu treten“, erklärt der Sprecher. „Um ein Fortführungskonzept für den Betrieb zu entwickeln, müssen Zahlen, Daten und Fakten vorgelegt werden“, die sind angefordert und „notwendig, um am Ende einen tragfähigen Sanierungsplan zu entwickeln“.