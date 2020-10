Mettmann : Förderprogramm bringt Menschen zusammen

METTMANN Für eine gelungene Integration ist der enge Kontakt mit Einheimischen eine wichtige Voraussetzung. Der Kreis Mettmann unterstützt deshalb auch im Jahr 2021 Projekte für Neuzugewanderte, die genau darauf abzielen.

Das Förderprogramm KOMM-AN NRW initiiert Treffpunkte zur Begegnung und fördert bürgerschaftliches Engagement in der Flüchtlingshilfe. Zudem werden Angebote zur Begleitung von Geflüchteten und Neuzugewanderten geschaffen. Finanziert wird das Projekt durch das NRW-Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration. Der Kreis Mettmann leitet in Kooperation mit den kreisangehörigen Städten die erhaltenen Gelder auf Antrag an interessierte Vereine, Migrantenorganisationen, Wohlfahrtsverbände und weitere Akteure der Integrationsarbeit weiter. Anträge nehmen die Flüchtlings- und Integrationsbeauftragten in den kreisangehörigen Städten entgegen.