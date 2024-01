Justiz in Mettmann und Erkrath Flucht über den Balkon – Nasenpiercing rausgerissen

Schon drei Wochen zuvor hatten die beiden sich an der Wohnungstüre drei Männern gegenüber gesehen, zwei hielten Pistolen in der Hand, der Dritte fuchtelte mit einem Kampfmesser. Die Männer schlugen dem Mann mit der Pistole auf den Hinterkopf und seiner Freundin unter das Kinn. Die Frau riss im Handgemende einem der Täter an der Sturmmaske, die Maske zerriss und man sah den Bart des Mannes. Der Enttarnte soll daraufhin gedroht haben, ihrem Freund die Lippe abzuschneiden, wenn sie ihn weiterhin anschauen würden. „Dann war es auch schon vorbei“, erinnert sich der Mettmanner nun im Zeugenstand. Zur Polizei sei er nach diesem ersten Überfall nicht gegangen, stattdessen habe er sich in einer anderen Wohnung zum Schlafen ins Bett gelegt. Sicher ist sicher.