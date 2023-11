Ausbildung und Studium in Mettmann Firmen treffen junge Talente

Das Studium zum Bachelor of Arts (B.A.) an der FHDW kostet monatlich 670 Euro. Es startet jedes Jahr im Oktober oder Januar. Für die Interessenten, die am diesjährigen Campus-Day teilgenommen haben, wird voraussichtlicher Studienbeginn der Oktober 2024 sein, so Professor Brandt. Das Studium dauert 36 Monate mit quartalsweisem Wechsel von Theorie und Praxis. Zur Studiengebühr merkt er an, dass der überwiegende Teil der Unternehmen, die die Praxisphasen des Studiums anbieten, die Gebühren übernehmen und zusätzlich noch eine Ausbildungsvergütung zahlen.