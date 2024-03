Steuer in Mettmann Finanzamt beginnt die Arbeit an der Einkommensteuer 2023

Eine Entlastung ist auch für ehrenamtlich tätige Menschen vorgesehen. Wer sich als Übungsleiter in einem gemeinnützigen Verein engagiert oder Vorträge an der Volkshochschule hält, darf bis zu 3000 Euro jährlich steuer- und sozialversicherungsfrei verdienen. Für alle übrigen ehrenamtlichen Tätigkeiten fallen bis zu einer Höhe von 840 Euro pro Jahr keine Steuern und Sozialabgaben an.