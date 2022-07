Steuer im Kreis Mettmann : Finanzämter bauen Hilfe für Grundsteuer-Reform aus

Kreis Mettmann Neben mehr Mitarbeitenden bei der Grundsteuer-Hotline finden Eigentümer auch hilfreiche Tipps und Erklär-Videos zum Formular-Ausfüllen online. Es gibt außerdem eine Ausfüllhilfe für Elster.

Mehr als fünf Millionen Schreiben zur Neuberechnung der Grundsteuer sind von den Finanzämtern an Eigentümer rausgegangen. Seit dem 1. Juli ist die Abgabe der Feststellungserklärungen über Elster möglich. Doch viele haben dicke Fragezeichen beim Ausfüllen der Formulare. Die nordrhein-westfälische Finanzverwaltung baut deshalb ihr Unterstützungsangebot weiter aus. Dazu zählt die digitale Informations-Plattform, die unter www.grundsteuer.nrw.de erreichbar ist. Die dort abrufbaren Erklär-Videos bietet weitere Hilfe. Die Klick-für-Klick-Anleitungen leiten durch die Formulare im Online-Finanzamt Elster. Darüber hinaus finden sich auf dem Portal Check-Listen für die Zusammenstellung der Daten für die Feststellungserklärung und ein umfangreiches FAQ mit Antworten auf die häufigsten Fragen. Auch das Grundsteuerportal (Geodatenportal) zum Abruf wichtiger Informationen zum Flurstück, etwa die Grundbuchblattnummer, ist dort zu finden.

„Wir empfehlen als erste Anlaufstelle die Info-Plattform unter www.grundsteuer.nrw.de. Hier erhalten die Bürgerinnen und Bürger gezielt Informationen und Unterstützung bei der Abgabe ihrer Feststellungserklärung mit Elster“, so Kornelia Oletic, stellvertretende Leiterin des Finanzamts Düsseldorf-Mettmann. Auch auf YouTube stehen die ausführlichen Erklär-Videos zur Verfügung und verzeichnen bereits über eine halbe Million Aufrufe.

Finanzamt: So klappt es mit der Grundsteuer-Erklärung

Hilfe für Ratinger Hauseigentümer : Finanzamt: So klappt es mit der Grundsteuer-Erklärung

Das Finanzamt Düsseldorf-Mettmann wird die eigens eingerichtete Grundsteuer-Hotline mit weiteren personellen Maßnahmen stärken. In der Spitze stehen dank 200 weiterer Mitarbeiter landesweit bis zu 500 Mitarbeitende telefonisch zur Verfügung. Das Rechenzentrum der nordrhein-westfälischen Finanzverwaltung hat die technische Kapazität für die Grundsteuer-Hotline mehr als verdoppelt. So können Hunderte von parallelen Verbindungen gleichzeitig angenommen werden. Sobald die Hotline des Finanzamts Düsseldorf-Mettmann ausgelastet ist, werden Gespräche automatisch auf freie Kapazitäten in den umliegenden Ämtern umgeleitet. Sie ist Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr unter Telefon 0211 38041959 erreichbar.