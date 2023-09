Mehr Sauberkeit für Mettmann Kippen in Flaschen abfüllen

Raucher haben es nicht mehr leicht, in der Gastronomie dürfen sie nur in ausgewiesenen Ecken qualmen und sind sie in Gottes schöner Natur, dürfen sie ihre Glimmstängel nicht einfach so wegwerfen. Erwischt ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes jemanden dabei auf frischer Tat, wird er zur Kasse gebeten. Nichtsdestotrotz wimmelt es im Stadtbild von alten Zigarettenstummeln. Die Young Caritas ruft nun wieder auf, sie einzusammeln. Die Aktion läuft unter dem Hashtag „Fill the bottle (Fülle die Flasche)“.