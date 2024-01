Olympischer Gedanke im Kreis Mettmann Große Bühne für Feuerwehrmänner

In voller Montur – also rund 25 Kilo mit Schutzausrüstung und Atemgerät – mehrere Stockwerke rauf laufen, um herauszufinden, wer der Schnellste ist, das gibt es nur bei den „World Police & Fire Games“, kurz WPEG. Einer, der das schon in verschiedenen Teilen der Erde mitgemacht hat, ist Tilo Roguszczak. Zuletzt bei den Spielen 2023 in Winnipeg, Kanada. Dort waren es über 40 Etagen. „Wenn man es dann in voller Schutzausrüstung hinter sich hat, läuft man auch den ohne Ausrüstung noch mit – einfach zum Spaß“, erzählt der Hauptbrandmeister.