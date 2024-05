Diskussion in Mettmann Feuerwehrbauten unter schlechtem Stern

Wie André Bär von der Wählergemeinschaft „Mettmann. Unabhängig. Transparent“ aufzeigt, wurde das Gebäude Ende 2021 von städtischen Tochtergesellschaft GfW“ erworben. 2022 stand das Gebäude leer. Ab Januar 2023 mietete die Stadt die Liegenschaft von ihrer eigenen Tochtergesellschaft, Mietkosten bis heute: rund eine Viertelmillion – und erst jetzt zeichnete der Technische Beigeordnete Tobias Janseps so etwas wie Licht am Ende des Tunnels. Falls nichts dazwischenkomme, sollen im Januar 2025 abschließende Arbeiten im Ex-Autohaus erledigt werden. Dann könne die Interimsrettungswache an der Willetstraße in Betrieb gehen, bis der Neubau am Peckhaus steht. Auch ein großes Löschfahrzeug soll dort stationiert und im Notfall von Frauen und Münner aus dem Gefahrenabwehrzentrum und der Kreispolizei bewegt werden.