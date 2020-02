Ehrenamt in Mettmann : Feuerwehr Mettmann sucht engagierte Helfer

Mettmann Was tun, wenn’s brennt? Die 112 wählen. Damit aber dann auch geholfen werden kann, muss es genügend Helfer und Retter geben. Die Feuerwehr sucht weitere Ehrenamtler.

Ob Vegetationsbrände oder Unwetter-Einsätze, die Feuerwehr hat viel zu tun. Rund 180 Mal wurden 2019 ehrenamtliche Kräfte in Mettmann eingesetzt. Es ist Bestandteil eines Grundverständnisses über den Dienst für die Gemeinschaft, der dieses vielseitige Hobby so wertvoll macht. Die Vielseitigkeit besteht aus Gesellschaft, Gemeinschaft, Technik und etwas Abenteuer. In der Feuerwehr kennt man keine Barrieren aus Bildung, Herkunft, Religion, Genderdiskussion ist bei der Feuerwehr ein Fremdwort!

In Mettmann engagieren sich etwa 120 Bürger aktiv in der Einsatzabteilung und weitere zehn in der Unterstützungsabteilung. Das sind insgesamt nur 0,3 Prozent und deshalb geht der dringende Appell an alle, sich für die Sache stark zu machen und Unterstützer zu werden. Wie abwechslungsreich die Betätigungsfelder innerhalb der Feuerwehr sind, zeigt der nächste Info-Abend. Er findet Montag, 2. März, ab 19.30 Uhr in der Feuer- und Rettungswache, Laubacher Straße 14 (Eingang über den Übungshof), im 1. OG im Lehrsaal statt. Themen sind die Arbeit und Grundausbildung in der Feuerwehr sowie Informationen zu den Aufgaben der Unterstützungsabteilung. Alle Mettmanner Bürger mit Interesse an einer ehrenamtlichen Tätigkeit sind eingeladen. Mehr Infos via „www.feuerwehr-mettmann.de“ oder „www.facebook.com/FWMettmann“.