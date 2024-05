Brand in Mehrfamilienhaus in Mettmann Feuerwehr rettet Bewohner aus den Flammen — er wollte löschen

Der Alarmruf ging in der Feuerwache Laubacher Straße am Pfingstsamstag um 8.26 Uhr ein. Ein Löschzug und zwei Rettungswagen samt Notarzt wurden zu der Brandstelle an der Bergstraße entsandt. Bereits bei der Anfahrt sahen die Retter, dass dort dichter, dunkler Rauch aufstieg.