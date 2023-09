Tag der offenen Tür in Mettmann Abtauchen in die Welt der Feuerwehr

Einmal in ein Feuerwehrfahrzeug einsteigen, die Kleidung eines echten Feuerwehrmanns tragen oder selbst mit einem Schlauch zielen und löschen: Dieser Traum vieler Kinder konnte am Samstag in Mettmann Realität werden. Schließlich lud die Feuer- und Rettungswache an der Laubacher Straße bei schönstem Spätsommerwetter zum Tag der offenen Tür ein.