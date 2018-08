Mettmann: Feuerwehr löscht Brand in Schreinerei

Mettmann 22 Mitarbeiter der Feuerwehr waren im Einsatz, um den Brand zu löschen. Verletzt wurde niemand.

Zu einem Brand in einer Schreinerei wurde heute, Dienstag, die Feuerwehr gerufen. Anrufer hatten am frühen Nachmittag der Kreisleitstelle gemeldet, dass aus der Filteranlage eines Möbelbau-Betriebes starker Rauch dringt. Die Kreisleitstelle entsandte umgehend mehrere Löschzüge, einen Rettungswagen sowie einen Notarzt. Die Mitarbeiter der Firma waren jedoch durch den Brandgeruch auf die Gefahr aufmerksam geworden und hatten das Gebäude rechtzeitig und unverletzt verlassen können. Die Feuerwehr löschte den Brand und baute die Filteranlage auseinander, um noch an Glutnester heranzukommen. Der Einsatz dauerte zwei Stunden, 22 Kräfte und sieben Fahrzeuge waren vor Ort. Im Bereich "Am Korreshof" kam es zu Verkehrsstörungen. Der Einsatz endete um 17.30 Uhr.