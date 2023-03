Brand in Mettmann Offene Flammen schlugen durch Dachfenster im Mehrfamilienhaus

Glück im Unglück am Freitagabend (18. März): An der Neckarstraße schlugen offene Flammen durch ein geöffnetes Dachfenster in einem Mehrfamilienhaus. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Ein aufmerksamer Anwohner aus einem benachbarten Haus hatte gegen 22.40 Uhr den Brand gemeldet, konnte jedoch die genaue Hausnummer nicht nennen. Die Feuerwehr Mettmann sowie der Rettungsdienst mussten deshalb bei Eintreffen zunächst das genaue Gebäude ausfindig machen. Der Dachstuhlbrand war zwar schnell zu erkennen. Unklar war jedoch, ob sich in der Wohnung noch Personen befanden. Die Einsatzkräfte erkundeten zunächst die Räume, konnten jedoch keinen Bewohner antreffen. Die Feuerwehr bekämpfte den Brand von innen und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Zeitgleich erfolgte die Kontrolle der übrigen Wohnungen. Da diese nicht betroffen waren, konnten alle Bewohner während der Arbeiten im Gebäude bleiben. Die Feuerwehrleute kontrollierten per Drehleiter auch die rückwärtige Seite und untersuchten das Dach auf weitere Glutnester. Das Haus ist weiter bewohnbar. Der Einsatz der hauptamtlichen Wache, der beiden Löschzüge der Feuerwehr Mettmann sowie des Rettungsdienstes dauerte etwa 90 Minuten. Die Brandursache ist unklar. Die Polizei ermittelt.