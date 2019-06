Gymnasium in Mettmann hat besonderen Unterricht : Feuerwehr heizt Schülern ein

Gymnasium in Mettmann hat besonderen Unterricht

Mettmann Den richtigen Umgang mit Feuer zeigen MItglieder der Freiwilligen Feuerwehr Siebtklässlern des Heine-Gymnasiums.

Vermutlich wird es sich wie ein Lauffeuer herumgesprochen haben, dass auf dem Schulhof des Heinrich-Heine-Gymnasiums Feuerwehrfahrzeuge geparkt haben – nach den Bränden in Erkrath wäre das kein Wunder. Diesmal aber ist die Feuerwehr aus einem anderen Grund angerückt: Die Siebtklässler sollen anschaulich erfahren, wie Feuer entsteht, was es verstärkt und vor allem: Wie es richtig gelöscht wird. „Auf dem Lehrplan der Stufe sieben ist das Thema Feuer und Brand in Chemie vorgegeben. Bislang haben wir das mehr oder weniger theoretisch bearbeitet“, erzählt Fachlehrerin Claudia Rüsewald. „Die Idee, doch mal die Feuerwehr dazu einzuladen, hatte ich bereits vor zwei Jahren, aber bislang hat es auch Termingründen nicht geklappt. Jetzt aber konnten wir es endlich ermöglichen.“