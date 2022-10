Einsatz in Mettmann : Verstärkung für die Feuerwehr

Einsatz in Mettmann

Mettmann An Kreisfeuerwehrschule Mettmann werden Brandmeisteranwärter ausgebildet. Zudem gab es in den Reihen der Feuerwehr Beförderungen der Einsatzkräfte.

( Es gibt Verstärkung für die Feuerwehr: Denn die zwei Brandmeisteranwärter Tim Guist und David Alexander Gottschalk haben nun ihre Ausbildung als hauptberufliche Feuerwehrleute an der Kreisfeuerwehrschule in Mettmann begonnen. „Wir freuen uns, Sie an Bord zu haben und wünschen Ihnen viel Erfolg und alles erdenklich Gute für ihre Ausbildung“, sagte Bürgermeisterin Pietschmann bei der Vereidigung der Männer. Es sei wichtig, gut ausgebildete junge Kräfte für den Feuerwehrdienst zu gewinnen, ergänzte sie.