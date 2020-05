Mettmann : Mehr als 2,5 Millionen Euro für Feuerwehr

Der Haupt- und Finanzausschuss (HFA) hat die Mittel für dringend benötigte Ersatzbeschaffungen für die Feuerwehr Mettmann freigegeben. Der Feuerwehrchef musste sich vorübergehender Kritik erwehren, konnte die Mehrheit jedoch schließlich überzeugen.

Matthias Mausbach hatte in einer 14-seitigen Vorlage dargestellt, welche gesetzlichen Anforderungen an eine kommunale Feuerwehr bestehen und warum die Feuerwehr Mettmann diesen nicht in vollem Umfang genügen kann. So sei die Hauptwache an der Laubacher Straße in jeder Hinsicht unzureichend. Vorgeschriebene Arbeitsschutz-Abläufe könnten nicht eingehalten werden und die Fahrzeughalle sei zu klein. Auch der Fahrzeug- und Gerätebestand sei veraltet und nicht ausreichend für die wachsende Anzahl an Einsatzkräften.