Kellerbrand in der Gießerei : Feuerwehr ist bei Fondium im Einsatz

Kellerbrand in der Gießerei

Aus einem Ofen ist im Unternehmen Fondium glühende Schlacke ausgelaufen und hat Kabelleitungen in Brand gesetzt. Den Brand hat die Feuerwehr inzwischen gelöscht. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Ein Kellerbrand in der Gießerei des Unternehmens Fondium löste einen Großeinsatz bei der Feuerwehr Mettmann aus. Zwei Mitarbeiter mussten mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.

Zum Großeinsatz rückte die Feuerwehr Mettmann Mittwochmorgen, 21. Oktober 2020, zum Unternehmen Fondium an der Flurstraße aus. Gegen 7.12 Uhr wurde der Wache ein Kellerbrand in der Gießerei gemeldet. Laut Einsatzleiter Marco Zerweiss ist aus einem Ofen glühende Schlacke ausgelaufen und hat Kabelleitungen in Brand gesetzt. Zwar ist das Feuer inzwischen gelöscht, dennoch ist die Feuerwehr, die mit mehr als 40 Kräften auf dem Werksgelände im Einsatz ist, noch mit Nacharbeiten beschäftigt. Nach derzeitigem Stand der Dinge mussten zwei Mitarbeiter der Gießerei mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt wurden zehn Mitarbeiter des Unternehmens vom Rettungsdienst behandelt.