Alarm in Mettmann Feuerwehr-Alarm bei Kreissparkasse auf dem Jubi

„Zwar hatten wir die Prüfung der Anlagen ordnungsgemäß bei Polizei und Feuerwehr angemeldet, aber bei gemeldeter Brandgefahr rückt die Feuerwehr Mettmann mit einem Großaufgebot aus – wie bei uns hat Sicherheit eben die oberste Priorität“, so Thomas Döring. Seinen Dank richtet er an Polizei und Feuerwehr für die gute Zusammenarbeit, zusätzlich an die Feuerwehr für das schnelle Ausrücken sowie an die Hinweisgeber: „Lieber einmal zu viel die Feuerwehr gerufen, als hinterher vor einem brennenden Gebäude zu stehen“, sagt Döring.