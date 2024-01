Heizen in Mettmann Fernwärmerebellen drohen mit dem Verwaltungsgericht

Für einen der beiden Antragsteller Ralf Noetzelis ist spätestens mit dieser zweiten Stellung der Landesdatenschutzbeauftragten der nächste Schritt klar. In einer Mail an Bürgermeisterin Sandra Pietschmann heißt es: „Meine Klageschrift ist zwischenzeitlich ausformuliert und begründet. Die Eingabe beim Verwaltungsgericht erfolgt nächste Woche, sofern Sie nicht unverzüglich die beantragte Einsicht in die Verträge ermöglichen.“ In diesem Fall werde er die Verwaltungsklage zurückstellen. Und um die Begleichung der bislang angefallenen Anwaltskosten in Höhe von 226,10 Euro bitten.