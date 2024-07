Aufruf zu Blutspenden beim Deutschen Roten Kreuz Ferienengpass in der DRK-Blutbank

In Mettmann ist der nächste Blutspendetermin für Montag, 12. August, 15 bis 19.30 Uhr angesetzt. Geschultes Personal wartet im Kaplan Flintrop Haus, Lutterbecker Straße 30. Zudem werden in der DRK-Blutspendestation am Linneper Weg 1 in Breitscheid Blutspendetermine regelmäßig von montags bis freitags in der Zeit von 14 bis 20 Uhr angeboten.