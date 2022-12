Neandertal in Mettmann Ferien im Museum: Zwischen Vulkan und Eiszeit

Weihnachten steht vor der Tür. Nach dem Fest kommen die entspannten Tage zwischen den Jahren, die sich für einen Ausflug ins Neandertal nutzen lassen. Im Neanderthal Museum lockt die aktuelle Sonderausstellung „Pompeji – Pracht und Untergang“ mit beeindruckenden Bildern aus der einst reichen und dann durch einen Vulkanausbruch zerstörten Stadt. Im antiken Pompeji waren die Wände in den prächtigen Häusern mit Wandbildern verziert und Mosaike schmückten die Räume. Passend zur Ausstellung gibt es eine Ferienaktion für die ganze Familie: An ausgewählten Tagen können Gäste in Handarbeit eigene Mosaike anfertigen und diese anschließend mit nach Hause nehmen. Die Mosaik-Aktion findet am 28., 29. und 30. Dezember sowie am 4., 5. und 6. Januar zwischen 12 und 15 Uhr statt. Interessierte können online oder an der Museumskasse unter Angabe eines Zeitraums ein Zusatzticket für die Mosaik-Aktion erwerben. Die Teilnahme an der Aktion kostet zwei Euro inkl. Material, zzgl. Museumseintritt. Weitere Informationen gibt es hier: https://e-shop.neanderthal.de/de/guided-tours/6694 oder auf www.neanderthal.de.