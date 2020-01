Jecke Zeit : Mettmann feiert Karneval – jetzt anmelden

Mettmann Für die „Party Deluxe“ gibt es noch Restkarten für Stehplätze. Die Anmeldung zum Karnevalszug ist bis zum 7. Februar möglich.

(arue) Wer an der Karnevalsfeier „Party Deluxe“ teilnehmen will, der muss sich jetzt sputen: Es gibt nur noch Tickets für Stehplätze. Das sagt Sandra Pietschmann, Geschäftsführerin des veranstaltenden Vereins Mettmann-Sport, im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Party beginnt am 15. Februar um 19.33 Uhr in der Neandertalhalle. Geplant sind Auftritte der Männergesangsgruppe „Hahnenschrei“, der Kölschrock-Kapelle „Veedel for 12“, der Bürgergarde Blau-Gold Köln, der Westerwaldsterne (Tanzcorps Blau-Weiß Uckerath) und natürlich des Hoppeditz. Erwartet werden bis zu 400 Gäste, die tanzen, singen und feiern wollen bis in die tiefe Nacht. Informationen gibt es bei ME-Sport unter Telefon 02104 976006 oder im ME-Sportstudio am Jubiläumsplatz, Schwarzbachstraße 8.