Politik in Mettmann FDP warnt vor „Steuer-Tsunami“ – Grüne gegen Steuererhöhung

Bündnis 90/Die Grünen wollen auch in diesem Jahr keiner Anhebung der Grundsteuer B auf Wohnimmobilien zustimmen. Fraktionssprecherin Rebecca Türkis begründet dies so: „Schon 2021 gab es eine deutliche Erhöhung. Eine weitere Erhöhung ist vielen Bürger*innen in der momentan angespannten wirtschaftlichen Lage nur schwer vermittelbar. Darüber hinaus sollten die Auswirkungen der Grundsteuerreform im Jahr 2025 abgewartet werden, ehe wir kontinuierlich den Hebesatz erhöhen.“ Als Ausgleich haben die Grünen nach eigenen Angaben Haushaltsposten identifiziert, die abgesenkt werden könnten. Auch nach den Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses in dieser Woche ist unklar, ob die Grünen für ihre Position eine Mehrheit finden. Die Abstimmung wurde in den Rat verschoben.