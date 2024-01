Politik in Mettmann FDP lehnt einen Doppelhaushalt 2024/25 ab

Die FDP Mettmann hat sich gegen einen Doppelhaushalt für 2024 und 2025 ausgesprochen. Zunächst müsse die Verwaltung die Einsparpotenziale für 2024 eruieren. Dies würden für das zweite, womöglich erst für das dritte Quartal 2024 erwartet, heißt es in einer Mitteilung der FDP. „Es scheint, dass in der Verwaltung die Augen vor der Realität verschlossen werden. Man setzt die Prioritäten eindeutig falsch“, kommentiert Andrea Metz, Fraktionsvorsitzende der FDP. Die Liberalen plädieren deshalb dafür, einen Haushalt nur für 2024 aufzustellen und die notwendigen Einsparungen in Ruhe zu diskutieren.