Innerhalb der FDP Ratsfraktion wird intensiv über den Jahresendempfang der Bürgermeisterin diskutiert, teilt die Partei- und Fraktionsvorsitzende Andrea Metz mit. Die liberale Fraktion sei komplett überrascht gewesen, als per Mail die Einladung der Bürgermeisterin zur Feier nach der letzten Ratssitzung des Jahres am 13. Dezember in ein italienisches Restaurant kam. Andrea Metz teilt mit: „Die Bewertung der einzelnen Fraktionsmitglieder dazu fiel unterschiedlich aus, daher spreche ich hier nicht für die gesamte Fraktion, sondern äußere meine persönliche Meinung.“