Kulturelle Entwicklungen der Römer fürs Neanderland : Caesars Lorbeeren in Mettmann

Mettmann Das Neanderthal Museum lädt zur römischen Familiennacht. Neben Infos und Aktionen gehören Toga und Lorbeeren zum Programm.

Multimedial und immer wieder überraschend präsentiert sich das Neanderthal Museum in verschiedenen Facetten, wie das Rahmenprogramm rund um die aktuelle Schau „„Gladiatoren – Helden der Arena“ zeigt. Jetzt steht anlässlich dieser Ausstellung eine sogenannte Familiennacht an. Und wer sie live erleben möchte, hat Freitag, 31. Januar, 18.30 bis 21 Uhr, beste Gelegenheit dazu.

Wer sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen, sondern mehr Action möchte, kann sich im Luftballon-Schwertkampf beweisen – und sich als Zeichen seines tapferen Kampfes stilecht eine Wunde schminken lassen. Außerdem gibt ein Salben- und Duftölhersteller Einblick in sein Handwerk und erklärt, wie aus verschiedenen Essenzen dann wirkungsvolle Balsame und Co. hergestellt werden.

Als weiteres Glanzlicht zeigen Kämpfer der Gladiatorenschule Trier in Darbietungen ihre Kampfkunst. Dazu muss man wissen, dass nicht nur männliche Helden kämpften, sondern welche Rolle Frauen in der Arena damals spielten. Sie waren bei allen Gladiatorenspielen nämlich immer mit von der Partie, ob als Organisatorinnen oder Zuschauerinnen. Manchmal traten sie sogar selbst zu Kämpfen in der Arena an und brachen so mit den traditionellen Vorstellungen der römischen Frauenrolle.