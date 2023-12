Theater in Mettmann „Pinocchio“ als Theaterinszenierung für die ganze Familie

Diese Formation, geleitet und geführt von Christiane Remmert und Jojo Ludwig, begeistere auf Gastspieltouren in Belgien, Dänemark, Frankreich, Italien, Holland, Österreich, Schweiz und in der Türkei und wurde mit wichtigen Preisen wie dem Förderpreis des Kulturministeriums oder Kölner Kinder- und Jugendtheaterpreis ausgezeichnet und macht nun Station an der Beckershoffstraße.