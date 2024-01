Von wegen – verkehrsberuhigt! Falschparker und Falschfahrer am Königshof – Rettungseinsatz behindert

Die Verkehrssituation Am Königshof macht Anwohnern zunehmend Sorgen. In E-Mails an die Redaktion berichten sie von regelmäßigen Parkverstößen. Mehr noch: Mittlerweile sei es beinahe „zum Sport geworden“, entgegen der Einbahnstraßenrichtung in Richtung Bibliothekskreisel zu fahren. Rechtmäßig entgegenkommende Fahrzeuge würden dabei mit der Lichthupe angeblinkt. Am zurückliegenden Sonntag entstand das hier gezeigte Handy-Foto. Ein Rettungswagen im Einsatz wurde durch Falschparker vor dem Asia-Restaurant blockiert und konnte deshalb nicht an das Gebäude heranfahren. Laut Augenzeugen stand er notgedrungen halb auf der Fahrbahn. Deshalb mussten Autofahrer auf Bereiche ausweichen, die eigentlich Fußgänger vorbehalten sind. Eine Kettenreaktion. Die Anwohner fragen sich, warum das Ordnungsamt nicht eingreift.