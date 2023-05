Kriminalität in Mettmann Falscher Wasserwerker betrügt 95-Jährige um Geld

Mit dem falschen Wasserwerkertrick wurde eine 95-jährige Mettmannerin am Dienstag, 16. Mai, um eine geringe Bargeldsumme betrogen. Laut Polizeiangaben stellte sich um 13.45 Uhr ein Mann an der Tür als Mitarbeiter der Wasserwerke vor. Daraufhin gewährte die Seniorin Einlass. Der falsche Wasserwerker begab sich mit der Dame in das Badezimmer. Dort forderte der Mann sie auf, das Wasser aufzudrehen. Im Anschluss entfernte sich der Betrüger.