Zirkusreife Nummer endet im Krankenhaus : Radfahrer verunfallt an Marie-Curie-Straße

Radfahrer verunfallt an Marie-Curie-Straße

Mettmann Gemeinsam radelte ein Mettmanner Vater-Sohn-Gespann durch die Stadt. Die Idee, dabei unter anderem kleine Tricks einzuüben, endete für den 46-Jährigen Vater dann mit Verletzungen im Beckenbereich im EVK Mettmann.

Für einen Familienvater endete eine Fahrradfahrt, bei der er allerhand Tricks ausprobierte, in der Klinik. Wie die Polizei berichtet, kam es gegen 16.45 Uhr am Montagnachmittag, 25. Mai, an der Marie-Curie-Straße zu einem Unfall.