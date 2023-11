Hoher Schaden in Mettmann Fahrerloses Müllauto demoliert sechs Fahrzeuge

Ein herrenloses Müllauto ist in Mettmann bei Wuppertal eine abschüssige Straße heruntergerollt und hat sechs Fahrzeuge demoliert. Der 51-jährige Fahrer war am Mittwoch ausgestiegen und hatte vergessen, die Handbremse zu ziehen. Der schwere Müll-Lkw machte sich daraufhin selbstständig, demolierte ein Auto nach dem anderen und schob einige Fahrzeuge vor sich her den Berg hinab. An einer Mauer kam der Müllwagen schließlich zum Stehen. Alle Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden und die Schadenssumme liegt laut Polizei im sechsstelligen Bereich. Verletzt worden sei aber mit viel Glück niemand.