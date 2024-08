Wahl im Herbst 2025 Mettmanner im Langenfelder Vorwahlkampf hart angegangen

Ingo Wenzel ist in Oberhausen geboren und Fabian Kippenberg kommt aus Mettmann. „Wenn er damit auf mich ansprechen sollte, dann ist es tatsächlich so, dass ich seit 14 Jahren in Langenfeld lebe, Langenfelder Kommunalpolitik betreibe und so auch zu einem Langenfelder geworden bin“, sagt Ingo Wenzel. Und sein parteiinterner Kontrahent Fabian Kippenberg, der sich durch und durch als Rheinländer sieht, entgegnet: „Ich sehe die Kritik an mir da nicht und werde auch entschieden dagegenwirken. Zum 1. Oktober habe ich einen Mietvertrag in Langenfeld geschlossen. Und ich habe mit der Freiwilligen Feuerwehr Kontakt aufgenommen, um dort Dienst zu tun.“ Daher ist sich der 43-Jährige Kippenberg sicher, dass in ein paar Monaten keiner mehr darüber spricht, dass er mal nicht in Langenfeld gewohnt habe. Ab sofort machen die beiden nun Werbung in eigener Sache, um für das Amt des Langenfelder Bürgermeisters im Herbst 2025 zu kandidieren.