Engagement in Mettmann Extraschicht gegen Krakeleien in Metzkausen

Unbeabsichtigt hat der Vorsitzende des Bürgervereins, Gregor Neumanns, dabei das bessere Los gezogen. Er säubert zum Beispiel die dunkelgrauen Metallmülleimer im Park. Während das Team vor dem Park mit dem Filzschreiber-Gedöns auf Kunststoff kämpft, läufts im Park wie in einem Werbeclip für das Grafitti-Reinigungsmittel: Aufsprühen, kurz einwirken lassen, wegwischen, fertig. „Wir wollten das hier nicht so lassen und bis zum Dreck-Weg-Tag warten“, sagt der Bürgervereinsvorsitzende Neumann. Der ist nämlich erst für den 18-März geplant. Also drehen heute, am Samstag, vier Freiwillige eine Extra-Runde mit Lappen und Reinigungsmittel durch den Park.