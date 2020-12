Folgen der Corona-Pandemie in Mettmann : EVK: Planbare Eingriffe werden verschoben

Mettmann Derzeit werden im EVK Mettmann 22 Corona-Patienten behandelt. Das hat Konsequenzen fürs ganze Krankenhaus. Aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens werden im Krankenhaus nun neue Maßnahmen umgesetzt.

Die zweite Welle der Corona-Pandemie hat Mettmann längst erreicht. Nicht nur in Senioren- und Altenheimen gibt es Betroffene, ebenfalls im Evangelischen Krankenhaus. Der aktuellen Stand der Corona-Lage im EVK Mettmann zieht einige Veränderungen nach sich. „Wir bitten zu berücksichtigen, dass dies ein tagesaktueller Stand ist und wir die dynamische Entwicklung täglich neu bewerten müssen“, sagt EVK-Sprecherin Hannah Lohmann. „Festzuhalten bleibt jedoch, dass mit steigenden Infektionszahlen auch die Zahl an stationär aufgenommenen Corona-Patienten in unserem Krankenhaus steigt.“ Derzeit werden im EVK 22 Corona-Patienten, zwei davon auf der Intensivstation, behandelt.

Hannah Lohmann erklärt: „Diese Patienten sind in der Pflege aufwendig, erfordern das Arbeiten in Vollschutz und unter Berücksichtigung strengster Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen.“ Darüber hinaus müssen diese Patienten räumlich strikt isoliert untergebracht werden und schränken eine normale Bettenbelegung stark ein.

Auf Dauer führt die Pflege und Behandlung zu einer hohen Belastung der personellen und infrastrukturellen Kapazitäten. „Da der Schutz unserer Patienten und Mitarbeiter in unserer Verantwortung liegt, wird ab Montag der Normalbetrieb eingeschränkt.“ Die derzeitige Situation führt zu Konsequenzen. Die wichtigste Maßnahmen ist, dass von kommender Woche bis zunächst einschließlich 3. Januar 2021 im EVK Mettmann nur Notfälle und medizinisch dringliche Fälle behandelt werden. Eine wichtige Ergänzung fügt die Pressesprecherin an: „Herzinfarkte, Krebserkrankungen und jeder Patient, der in die Notaufnahme kommt, wird selbstverständlich medizinisch versorgt.“

Auch der OP-Plan verändert sich dementsprechend. „Planbare Operationen und Diagnostiken, die aus medizinischer Sicht keine zeitliche Dringlichkeit haben, werden zunächst verschoben.“ Dadurch können aus diesen Bereichen Mitarbeiter gewonnen werden, die in stärker belasteten Bereichen eingesetzt werden und ihre Kollegen unterstützen können.

Die Geburtshilfe, gerade in der Pandemie nicht nur von Frauen aus dem direkten Einzugsgebiet, sondern längst NRW-weit genutzt, läuft uneingeschränkt weiter. Väter, die mit in den Kreißsaal und in das Familienzimmer kommen, erhalten mit Ankunft einen Antigen-Schnelltest zum Selbstkostenpreis. „Väter sind und bleiben bei der Geburt willkommen“, führt dazu Clemens Stock, Chef der Gynäkologie, aus.

Einen gravierenden Einschnitt gibt es aufgrund der Pandemie-Entwicklung bei Patientenbesuchen. „Sie sind ab Freitag nicht mehr möglich, es gilt ein absolutes Besuchsverbot.“ Ausnahmen sind nach Absprache mit dem behandelnden Arzt lediglich für schwerstkranke Patienten möglich.

„Wir wissen, wie bedeutsam Besuche von Angehörigen sind und dass diese den Heilungsverlauf positiv beeinflussen können. Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, wir müssen sie dennoch aus Verantwortung und zur Eindämmung der Infektionen treffen“, sagt die Pressesprecherin.

(von)