EVK-Chefärzte im Vortrags-Marathon

Um einen aktuellen Überblick über das Leistungsspektrum im EVK Mettmann zu bekommen, bietet das Krankenhaus an der Gartenstraße nun eine Vortragsveranstaltung für interessierte Bürgerinnen und Bürger an. Das Besondere: Alle Chefärztinnen und Chefärzte werden am Sonntag, 21. April, in der Brasserie 904 referieren. Erstmalig dabei ist auch die neue Chefärztin für Geriatrie und der neue Chefarzt für Neurologie