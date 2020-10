Kultur in Mettmann : Kantor Adrian Büttemeier plant neues Vokal-Ensemble

Kultur in Mettmann

Mettmann Kantor Adrian Büttemeier, Evangelische Kirchengemeinde Mettmann, plant ein Vokalensemble in kleiner Besetzung von rund zwölf bis sechzehn Sängern. Jetzt werden Frauen und Männer zum Vorsingen gesucht.

Kultur trotz(t) Covid-19, so könnten die Ambitionen der Evangelischen Kirchengemeinde Mettmann und ihres Kantors Adrian Büttemeier beschrieben werden. Denn gerade weil die Einschränkungen der Pandemie nicht nur das kulturelle Leben weitestgehend aushebeln, sondern auch den Menschen viele gewohnte Momente des Beisammenseins nehmen, planen Kantor und Gemeinde die Gründung eines Vokalensembles.

„Zunächst arbeitet das Ensemble auf genau einen Konzerttermin hin“, weiß Öffentlichkeitsreferentin Beate Meurer vom Kirchenkreis. „Aber letztlich hängt alles davon ab, wie die ersten Proben laufen und was sich daraus entwickeln kann“, könnte dieses Projekt-Ensemble im schönsten Fall zu einer ständigen Einrichtung werden.

Zunächst muss die Sangesgemeinschaft in kleiner Besetzung von rund zwölf bis sechzehn Sängern aber überhaupt einen Anfang nehmen. Dafür werden interessierte Frauen und Männer zum Vorsingen gesucht. „Wichtig ist vor allem der Spaß an der Sache“, führt Beate Meurer aus. „Gesucht werden keine ausgebildeten Stimmen, sondern Menschen mit grundsätzlich musikalischem Verständnis“ und eben Lust am gemeinsamen. „Es soll sich keiner abschrecken lassen“, lauten die mutmachenden Worte, sich zu einem der Vorsingen anzumelden.